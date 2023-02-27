В Самарской области жители заметили большое число полицейских в одном из торговых центров

Сотрудники полиции отмечают, что в торговом центре усилили наряды. Фото: тг-канал "Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области местные жители заметили множество полицейских в торговом центре. Ранее в ряде городов проходили задержания подростковых группировок.

По информации телеграм-канала «Штефан знает», подросткам сейчас уделяют особое внимание из-за новой субкультуры «Редан», которая пошла из японских мультиков. Поклонники носят черную одежду с пауком. Ребята часто становятся участниками драки, многие представить субкультуры отмечают, что не нападают, а защищаются от агрессивных подростков. Сотрудники полиции отмечают, что в этом торговом центре усилили наряды полиции, в других точках такой работы не планируется.

Пользователи социальных сетей отмечают, что видели ребят в похожей одежде в одном из торговых центров региона. Данных о драках в губернии пока нет.

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