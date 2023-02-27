В Самарской области ожидается холодная погода и гололед 28 февраля 2023 года

В регионе ожидается гололедица Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили жителей о непогоде 28 февраля 2023 года. В регионе ожидается гололедица.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. В губернии ожидается холодная погода и образование гололедицы, которая может сказаться на здоровье пешеходов. Жителям рекомендуют быть более осторожными и подобрать обувь с нескользящей подошвой на пористой основе.

Самарцев также предупредили, что двигаться необходимо, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Помимо этого, необходимо обходить все места с наклонной поверхностью.

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