В Самаре обсудили уборку снега и наледи в городе

В областной столице обсудили работу по расчистке города от снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили работу по уборке снега и наледи. Глава города проверила территории.

По информации городской администрации, в период снегопада специалисты обеспечивали своевременную очистку проезжей части основных улиц и маршрутов движения общественного транспорта. При этом, отставание от графика отмечалось по ручной очистке остановок и подходов к пешеходным переходам. Недостатки старались устранять днем. В настоящее время работники проводят откачку воды. В Куйбышевском районе уже откачали 5 кубометров воды. Контроль за работой ведут в круглосуточном режиме.

В период с 20 по 26 февраля сотрудники предприятий использовали более 2 тысяч тонн реагентов. Было вывезено около 35 тысяч тонн снега. В уборке 27 февраля задействовали 87 человек и 217 единиц спецтехники ночью и 260 человек и 151 спецмашину днем.

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