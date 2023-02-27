В Самарской области задержали наркоторговца из другого региона

Сотрудники дорожной полиции задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области правоохранители задержали наркоторговца из другого региона. Мужчина прибыл из Владимирской области.

По информации прокуратуры региона, злоумышленник в декабре прошлого года получил сведения о нахождении наркотического вещества. Мужчина забрал «товар» из Владимира и хотел продать его в Самарской области. Правоохранители смогли задержать подозреваемого. Наркоторговец надеялся продать 1,5 кг веществ путем «закладок».

Мужчину задержали на посту по трассе М-5 «Урал». Сотрудники дорожной службы изъяли наркотики. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое уже направили в районный суд для рассмотрения.

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