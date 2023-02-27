В Самарской области бывший адвокат решил устроить пьяные гонки

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области бывший адвокат решил напиться и прокатиться «с ветерком». Мужчина предстанет перед судом.

По информации прокуратуры региона, в декабре прошлого года житель Якутска находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемый двигался на иномарке по городу Октябрьск. Правоохранители смогли задержать нарушителя и привлечь его к ответственности. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя.

Ранее 35-летний адвокат уже привлекался к административному штрафу за пьяную езду. После возбуждения уголовное дела статус мужчины был снят. Дело направят в суд для рассмотрения.

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