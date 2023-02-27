Самарский метрополитен планирует усилить подготовку машинистов

Особое внимание уделяют обучению новых машинистов. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают уделять особое внимание деятельности педагогов и специалистов, занимающихся наставничеством. В областном метрополитене планируют усилить подготовку машинистов.

По информации городской администрации, опытные сотрудники передают свои знания новичкам. Специалисты во время занятий разбирают нюансы прохождения участков линии метрополитена, а также помогают довести до совершенства знания подробностей устройства вагонов и техники безопасности. После завершения строительства новой станции метро, работники хотят сократить интервал движения электропоездов. Для этого нужны новые машинисты.

С марта в электродепо планируют начать набор группы, которая сможет работать после открытия новой станции. Инициативы молодых сотрудников готовы поддержать в любое время.

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