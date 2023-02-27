В Самарской области 7-летняя девочка пострадала из-за халатности врачей

Медработники не сразу оказали помощь девочке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области работники медицинского учреждения не смогли уследить за 7-летним ребенком. Пациентка получила травму.

По информации прокуратуры региона, правоохранители Комсомольского района провели проверку и выявили, что в сентябре прошлого года девочка находилась в медучреждении на стационарном лечении. Во время прогулки под присмотром сотрудников она получила травму. Медработники не приняли мер к оказанию первой помощи и не вызвали бригаду скорой помощи. Должностные лица не исполнили требования закона. Ребенку оказали помощь только на 4-й день по инициативе матери.

У девочки диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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