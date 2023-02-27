В Самарской области избили подростка за возможную причастность к преступной группировке

Сотрудники полиции проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области ранее очевидцы заявляли о большом количество сотрудников полиции в одном из торговых центров. Теперь пользователи поделились видео страшного избиения одного из возможных участников группировки.

Судя по опубликованным кадрам, нападавший решил, что молодой человек похож на участника «Рейдан». Парень прятал лицо и старался доказать, что не является последователем субкультуры. Агрессивного злоумышленника это не остановило, и он продолжил пинать парня. Очевидцы сообщают, что подозреваемого удалось задержать.

Напомним, подростков заметили в Тольятти 27 февраля 2023 года. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что проводиться проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.