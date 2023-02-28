Сельхозпроизводитель Самарской области нарушил антикоррупционное законодательство

Мировой судья признал компанию виновной и назначил штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похвистневская прокуратура Самарской области провела проверку того, как соблюдается законодательство о противодействии коррупции. У сельскохозяйственного производителя выявили нарушения.

— На работу в компанию «Био-Тон» приняли бывшего государственного служащего, который служил раньше в правоохранительных органах. Нарушение состояло в нарушении сроков отправки сведений о заключении трудового договора, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сделать это должны были в установленный в 10-дневный срок по прежнему месту службы нанимаемого сотрудника. Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении.

Мировой судья признал компанию виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.