В Самарской области местные жители пожаловались на очистку снега

Из-за непогоды и наледи нпо участкам невозможно пройти. Фото: ГИБДД по региону
Сразу в нескольких городах Самарской области увеличилось количество жалоб на уборку снега и наледи. Горожане рассказали о состоянии дорог в социальных сетях.
После метели и ледяного дождя в регионе изменилось состояние дорог. Так, из-за непогоды в понедельник, 27 февраля 2023 года, на тротуарах образовался настоящий каток, а на проезжей части приходилось перешагивать огромные лужи. Отмечают, что из-за непогоды также увеличилось количество ДТП.
Напомним, глава города Самары Елена Лапушкина сообщила о проведении работ в период непогоды. Специалисты стараются работать в круглосуточном режиме.
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