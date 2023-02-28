Каждый третий самарец боится потерять свои источники дохода и откладывает деньги

Каждый третий самарец откладывает от 10% до четверти своих доходов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, каждый третий самарец копит деньги на случай потери всех источников дохода. Задумываются об откладывании средств больше женщины, а мужчины хотят инвестировать в ценные бумаги.

В Самаре 22% горожан копит на отдых и путешествия, а 18% – на недвижимость, 14% – на будущее детей, 13% – на создание пассивных источников дохода, 12% – на жизнь после выхода на пенсию.

Также самарцы часто откладывают деньги на ремонт (8%), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 6%), дорогие вещи (2%) и открытие собственного бизнеса (5%). Каждый десятый просто делает накопления без конкретных целей.

Каждый третий самарец откладывает от 10% до четверти своих доходов, 17% опрошенных – менее 10%, лишь 6% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.

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