В Самаре взяли под охрану бревенчатый одноэтажный дом на улице Маяковского

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле деревянного зодчества. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Дом, в котором помещалось в 1906 - 1912 гг. Правление потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции».

Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области. Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Маяковского, 42. Предметом охраны является само одноэтажное деревянное здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле деревянного зодчества. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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