В Самарской области полицейские задержали «гастролирующую» преступницу

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранителям удалось задержать женщину, которая находилась в федеральном розыске. Злоумышленница начала свою преступную деятельность еще в 2014 году.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 80-летняя потерпевшая обратилась за помощью в полицию, она рассказала, что из ее дома похитили деньги и ювелирные изделия. Экспертам удалось установить личность подозреваемой, но та сбежала. Женщину объявили в федеральный розыск. Преступница «гастролировала» по регионам и продолжала красть из чужих домов деньги и украшения.

В 2018 году в отношении злоумышленницы было возбуждено два уголовных дела. Несколько лет женщина скрывалась от сотрудников полиции. В этом году подозреваемая прибыла в республику Татарстан, где ее удалось поймать.

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