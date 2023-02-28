В Самарской области мужчина похитил паспорт собутыльника для оформления кредита

Мужчина гостил у своего приятеля, где распивал спиртные напитки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 34-летний местный житель похитил паспорт мужчины, который спал пьяный во время застолья в гостях.

— 30-летний мужчина сообщил о пропаже документа удостоверяющего личность, он обнаружил ее после того, как гостил у своего приятеля, где распивал спиртные напитки в кругу малознакомых людей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он уснул, а когда проснулся, гостей и паспорта уже не было. Полицейские проверили ранее привлекавшихся к уголовной ответственности гостей той встречи. В итоге был задержан ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

Он признал вину и объяснил, что в дальнейшем планировал воспользоваться документом и оформить на него кредит. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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