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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 6:15

В Самарской области мужчина разбил молотком окно школы и похитил ноутбук

Полицейские нашли его по торчащему из-под курки ноутбуку
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас мужчина заключен под стражу, а похищенное возвращено представителю школы.

Сейчас мужчина заключен под стражу, а похищенное возвращено представителю школы.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Новокуйбышевск Самарской области 41-летний мужчина пробрался ночью в школу и украл ноутбук. Проникнуть в помещение он смог, разбив молотком окно.

— В полицию позвонил местный житель и сообщил, что из окна образовательного учреждения напротив его дома по улице Коммунистической, вылезает неизвестный мужчина с ноутбуком белого цвета, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Причиненный материальный ущерб составил 13 тысяч рублей. Эксперты изъяли фрагмент следа обуви, перчатки и молоток. Также на месте происшествия была обнаружена кровь. В течении часа сотрудники Госавтоинспекции, находившиеся на маршруте патрулирования, на улице Миронова задержали мужчину, из-под куртки которого была видна часть ноутбука.

Как выяснилось, местный житель был ранее судим за хранение наркотиков, грабежи и мошенничество. Похищенный ноутбук он собирался продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу, а похищенное возвращено представителю школы.

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