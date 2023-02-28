Стала известна судьба пропавшего около месяца назад 16-летнего подростка в Тольятти

Молодого человека нашли живым и здоровым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти завершились поиски 16-летнего Кирилла К., который пропал около месяца назад. К счастью, молодого человека нашли живым и здоровым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным полицейских, утром 1 февраля 2023 года молодой человек ушел из своего дома в Автозаводском районе и не вернулся. В течение суток родители пытались самостоятельно найти его, но поиски не увенчались успехом. На следующий день мать парня обратилась в правоохранительные органы.

Подростка искали в течение месяца. Полицейские установили и проверили круг знакомых молодого человека, отработали территорию, где его видели в последний раз, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В понедельник, 27 февраля 2023 года, сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможном месте нахождения парня. Они проверили адрес и нашли там пропавшего тольяттинца.

- Молодого человека передали законному представителю. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались, - сообщили в облглавке.

Правоохранители призывают родителей, чей ребенок пропал, сразу же обращаться в полицию. Заявление принимают в дежурной части в любое время. Не нужно ждать, пока ребенок найдется сам. Промедление может закончиться трагедией.

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