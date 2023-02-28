В Самаре мужчина выстрелил в голову знакомого на улице Авроры

Мужчина выстрелил в знакомого из-за конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители не смогли словесно уладить конфликт. Злоумышленник выстрелил в голову знакомому.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером на улице Авроры, возле торгового центра, мужчины начали драться из-за давнего конфликта. В результате потасовки, подозреваемый достал пистолет и выстрелил в голову оппонента. Прохожие обратились в скорую помощь. К счастью, потерпевший жив. Его здоровью причинен тяжкий вред. Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника.

Подозреваемый не признает вины и сообщает, что не хотел стрелять, выстрел произошел случайно во время драки. Мужчина принес извинения потерпевшему и возместил материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.