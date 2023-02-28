В Самарской области машинист катка перевел мошенникам более 800 тысяч рублей

Машинист потерял крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 56-летний машинист катка ответил неизвестным, которые представились сотрудниками финансовой организации. Мошенник сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, поэтому ему необходимо самостоятельно взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший доверился вежливым «сотрудникам организации» и перевел 833 тысячи рублей.

После перевода мошенники перестали выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.

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