В Самарской области фермер не смог увеличить производство и вернул часть субсидии

Суд постановил взыскать с мужчины 1/3 часть субсидии. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Фермер из Безенчукского района Самарской области не выполнил условия, по которым ему предоставили сельскохозяйственную субсидию. Поэтому его обязали вернуть часть денежных средств.

— Министерство сельского хозяйство перечислило главе крестьянского фермерского хозяйства более 1,2 миллиона рублей. Фермер должен был увеличить производство основного вида продукции не менее чем на один процент, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Однако урожайность зерна значительно уменьшилась. В связи с этим суд постановил взыскать с мужчины 1/3 часть субсидии. Так, он должен был вернуть 400 тысяч рублей в доход областного бюджета.

Мужчина не торопился выплачивать долг, в результате судебные приставы арестовали его счета. Только после этого фермер поспешил рассчитаться. Денежные средства поступили на депозитный счет отделения службы, после чего их перечислили взыскателю.

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