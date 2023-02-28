533 тысячи рублей из маткапитала россияне тратили на ипотеку в январе 2023 года

Многие семьи используют маткапитал для первоначального взноса. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В банке ВТБ подсчитали, сколько средств маткапитала россияне направляют на погашение ипотеки. В 2022 году это было в среднем 550 тысяч рублей, в январе 2023 года – чуть меньше, 533 тысячи. Есть возможность распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России. Ею воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку. Более 80% из них сделали это онлайн.

Чаще всего погашением жилищного кредита из средств маткапитала пользуются семьи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. Воспользоваться средствами маткапитала можно также для оплаты первоначального взноса при оформлении ипотеки.

- За прошедший год количество заявок на распоряжение маткапиталом онлайн выросло в 6 раз. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма погашения ипотеки маткапиталом вырастет примерно на треть. В частности, этому будет способствовать проведенная индексация маткапитала, которая повышает доступность жилья для семей с детьми, – отметил начальник управления «Государственные услуги» банка Святослав Агеев.