Дом ученых капитально отремонтируют в Самаре в 2023 году

В Доме ученых расположен Самарский федеральный исследовательский центр РАН Фото: Яндекс. Карты

В Самаре капитально отремонтируют Дом ученых. Речь идет о трехэтажном здании в Студенческом переулке, 3а, где расположен Самарский федеральный исследовательский центр РАН.

Планируется, что работы по обновлению здания стартуют в 2023 году. На эти цели министерство образования и науки Самарской области направит 106,9 млн рублей, пишет «СитиТрафик». Средства на капитальный ремонт Дома ученых заложены в региональном бюджете.

Напомним, СамНЦ РАН был организован в октябре 1989 года как Куйбышевский научный центр Академии наук СССР. Инициатором его создания выступил генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей, академик Николай Кузнецов. Дом ученых создали для ведения научной, культурно-просветительской, общественно-политической и выставочной работы, а также для библиотечного обслуживания научных сотрудников и жителей города.

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