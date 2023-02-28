В Самарской области на взломанных радиостанциях прозвучали фейковые предупреждения о воздушной тревоге

Взломаны оказщались и некоторые телеканалы / Фото: Артем Табаков / vk.com/tlt_01

Утром во вторник, 28 февраля 2023 года, жители Самарской области услышали предупреждение о воздушной тревоге и призыв к отправке в укрытие. Оно прервало эфир некоторых радиостанций и ТВ-каналов. Информация об этом появилась в тольяттинских пабликах.

Жители региона не стали поддаваться панике и сразу подумали, что это фейковая информация. Подобный случай уже был в других регионах несколько дней назад. Сообщение о воздушной тревоге опровергли и в ГУ МЧС по Самарской области.

- В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает: данная информация является ложной и не соответствует действительности, - отметили в оперативном ведомстве.

Насколько известно, подобные сообщения сегодня прозвучали в эфире некоторых телеканалов в Подмосковье, Ленинградской области и в Перми.

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