Самарцам рассказали, как сэкономить на ЖКХ

Самарцы смогут сэкономить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как можно сэкономить на ЖКХ. Эксперты объяснили, как разумно организовать быт, чтобы грамотно использовать ресурсы дома.

По информации «Авито Услуги», жителям необходимо проверить состояние сантехники и труб. Легче заменить маленькую неисправность, чтобы обезопасить себя и соседей от возможных потопов. Также помогут сэкономить счетчики. Спрос на услуги сантехников только за прошлый год увеличился на 25%. Специалисты подчеркивают, что сэкономить помогут энергосберегающие лампы. Благодаря им удается сохранить от 2500 рублей в год. Помимо этого, самарцам рекомендуют своевременно ремонтировать технику. Это поможет продлить жизнь прибору.

Горожан предупреждают о необходимости сохранения тепла в доме. Важно закрыть все пустоты.

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