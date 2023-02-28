Конкурс «Учитель года - 2023» стартовал в Самарской области

Конкурс будет проходить в самарской гимназии № 11. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стартовал конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2023». В областном этапе участвует 21 учитель из 13 образовательных округов региона.

Так, 18 женщин и 3 мужчины представляют математику, историю и обществознание, химию, английский язык, физику, русский язык и литературу, изобразительное искусство, биологию. Есть также учителя начальных классов.

Конкурс будет проходить в самарской гимназии № 11. С 27 февраля по 2 марта учителя покажут себя в направлении «Учебное занятие», а 3 и 4 марта – «Внеурочное занятие». После этого определят пять финалистов конкурса, которых еще будут ждать дополнительные мероприятия.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей пройдет 21 апреля в зале Самарской государственной филармонии.

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