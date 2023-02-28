Жители Самарской области пожаловались на нехватку выходных

Многие самарцы хотели бы больше отдыхать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, что им не хватает выходных дней. Самарцы хотели бы отдыхать больше.

По информации службы исследований hh.ru, многие респонденты отметили, что хотели бы отдыхать 31 декабря. Чаще всего эту дату отмечали представители высшего менеджмента и специалисты по закупкам. Также самарцы подчеркнули, что хотели бы отдыхать в день рождения, День знаний, профессиональные праздники, в День семьи, любви и верности, а также в День защиты детей, День памяти и скорби и День Конструкции.

Другие даты и поводы идут с большим отрывом. 41% опрошенных полагают, что в качестве свободного дня стоит закрепить день рождения сотрудника.

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