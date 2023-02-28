В Самаре пойдет под суд мужчина, устроивший стрельбу на ул. Авроры

Мужчина случайно ранил знакомого во время потасовки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 33-летний местный житель. Его обвиняют в открытии стрельбы на улице Авроры и ранении молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в один из вечеров около ТЦ на улице Авроры. Двое знакомых устроили там потасовку из-за давнего конфликта. В какой-то момент один из них достал пистолет и выстрелил в землю. 28-летний самарец решил выхватить у мужчины оружие, но тут вновь прозвучал выстрел. Пуля попала в голову молодому человеку. Он почувствовал боль и потерял сознание. Пострадавшего увезли в больницу. Как выяснилось, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Вскоре полицейские задержали нападавшего — 33-летнего мужчину, который уже был судим за аналогичное преступление. Самарец не признал свою вину и заявила, что не планировал стрелять в знакомого. Все вышло случайно.

Он рассказал, что пистолет нашел в день конфликта. После произошедшего мужчина выкинул его в мусорный контейнер. Согласно заключению экспертов, гильзы, найденные на месте преступления, являются составной частью травматических патронов. Они не относятся к категории боеприпасов.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. В ходе расследования он извинился перед пострадавшим и возместил ему моральный и материальный вред. Выплатил 50 тысяч рублей. Однако мужчине все равно предстоит ответить перед законом. Недавно дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал