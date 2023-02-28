Четырем производителям разрешили брендировать свои товары символикой Самарской области

Одобрение комиссии получили производители украшений, сумок и одежды. Фото: правительство Самарской области

Двум компаниям по производству спортивной одежды и двум предпринимателям, изготавливающим сумки и украшения, разрешили брендировать свои товары региональной символикой «Самарский продукт».

Одобрение комиссии получили производители украшений из итальянского стекла, полудрагоценных камней и металлов, спортивной и корпоративной формы по индивидуальному дизайну, комбинезонов для спортивной и воздушной гимнастики, акробатики, танцев.

Всего 220 производителей уже прошли проверку комиссии и выпускают более 3 тысяч наименований продукции от автозапчастей до сухариков. Тех, кому одобрено нанесение региональной символики, приглашают участвовать в выставках и ярмарках, организуемых правительством региона.

Также им гарантируется торговое место и на площадках других ярмарочных операторов. Товарный знак выдается по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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