Четырем производителям разрешили брендировать свои товары символикой Самарской области

Одобрение комиссии получили производители украшений, сумок и одежды.
Фото: правительство Самарской области
Двум компаниям по производству спортивной одежды и двум предпринимателям, изготавливающим сумки и украшения, разрешили брендировать свои товары региональной символикой «Самарский продукт».
Одобрение комиссии получили производители украшений из итальянского стекла, полудрагоценных камней и металлов, спортивной и корпоративной формы по индивидуальному дизайну, комбинезонов для спортивной и воздушной гимнастики, акробатики, танцев.
Всего 220 производителей уже прошли проверку комиссии и выпускают более 3 тысяч наименований продукции от автозапчастей до сухариков. Тех, кому одобрено нанесение региональной символики, приглашают участвовать в выставках и ярмарках, организуемых правительством региона.
Также им гарантируется торговое место и на площадках других ярмарочных операторов. Товарный знак выдается по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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