Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 8:36

В Самаре пройдет инклюзивная ярмарка вакансий с 1 по 3 марта 2023 года

Соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями компаний
Алена ПРОВКИНА
В городе пройдет инклюзивная ярмарка вакансий

В городе пройдет инклюзивная ярмарка вакансий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют провести инклюзивную ярмарку вакансий с 1 по 3 марта 2023 года. Соискатели смогут освоить актуальные технологии прямо во время мероприятия.

По информации пресс-службы правительства региона, жители смогут представить свое резюме и обсудить условия труда с представителями компаний. Все организации готовы взять людей с инвалидностью в штат или предложить им стажировку. Ярмарка вакансий пройдет на улице Вилоновской, 13. Горожане смогут получить консультацию.

Специалисты обсудят, с какими юридическими трудностями могут столкнуться работодатель при приеме на работу соискателя с ОВЗ. Также пройдет ряд лекций на следующие темы: выплаты соцпособий и как правильно составить резюме, чтобы преподнести себя на собеседовании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.