Доску неплательщика установили в Куйбышевском районе Самары

Квитанции за коммунальные услуги игнорируют 15 жильцов дома. Фото: "РКС-Самара"
В Куйбышевском районе Самары установили Доску неплательщика. Она появилась перед подъездами дома № 36 по улице Белорусской.
— На доске указаны квартиры, где проживают недобросовестные абоненты. Общий долг за холодную воду и канализацию в этом доме превысил 460 тысяч рублей, — рассказали в «РКС-Самара».
Так, квитанции за коммунальные услуги игнорируют 15 жильцов. По словам коммунальщиков, доска быстро привлекла внимание местных жителей. В организации надеются, что теперь должники оплатят скопившиеся квитанции.
В «РКС-Самара» напоминают, лучше не доводить до суда и погасить долги, пока они не выросли до неподъемных сумм. Специалисты готовы пойти навстречу, провести реструктуризацию долга и дать рассрочку.
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