Четыре человека пострадали в столкновении «Гранты» и «Оки» на трассе в Самарской области

Девушка на "Гранте" выехала на встречную полосу и врезалась в "Оку" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 27 февраля 2023 года, на 15 км трассы Челно-Вершины — Каменный Брод в Челно-Вершинском районе произошло ДТП. В 8:45 там столкнулись «Лада Гранта» и «Ока». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировала 19-летняя девушка на «Гранте». Она, двигаясь в направлении села Каменный Брод, выехала на встречную полосу и врезалась в «Оку» под управлением 68-летнего водителя.

В результате случившегося пострадали четыре человека: оба водителя и две пассажирки «Оки» (женщины 74-х и 66-ти лет). Всех доставили в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал