Сотрудники ФСБ задержали участника этнической преступной группировки в Самарской области

У жителя Чапаевска нашли больше полкило героина и модафинила Фото: УФСБ по Самарской области

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали активного участника этнической преступной группировки. Жителя Чапаевска уличили в незаконном обороте наркотиков. Силовики считают, что он причастен к организации устойчивого канала поставок запрещенных веществ на территорию региона.

- У мужчины при себе было обнаружено и изъято наркотическое средство модафинил массой 249,36 г. По месту его жительства также был найден героин массой 359,69 г, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В отношении жителя Чапаевска правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас он находится под арестом. Мужчине может грозить длительный срок лишения свободы.

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