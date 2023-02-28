В Самарской области планируют отремонтировать улицу Новозаводскую

В регионе продолжают реализовывать нацпроекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области планируют отремонтировать улицу Новозаводскую. Участок станет одним из самых протяженных объектов из запланированных к ремонту в том году.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают реализовывать «Безопасные качественные дороги». К нормативу хотят привести участок протяженностью 5,5 километров. По данному участку обеспечивается вывод грузового транспорта из города на Обводное шоссе. Специалисты отремонтируют четыре полосы движения, верхний слой дорожного покрытия.

Работы хотят завершить до 1 октября 2023 года. Всего в этом году планируют отремонтировать 7 улиц в Тольятти, общая протяженность превысит 72 тысяч квадратных метров.

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