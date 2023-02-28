Автомашина «МАЗ» съехала в кювет и опрокинулась в Самарской области 27 февраля

Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 27 февраля, в 06:00 в Ставропольском районе Самарской области 59-летний водитель автомашины «МАЗ» съехал в кювет.

— Мужчина ехал по автодороге «Ташелка - Тольятти - Димитровград» в направлении с. Новая Бинарадка. ДТП произошло в ходе движения на 9 километре данной автодороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате того, что водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, машина съехала в левый кювет по ходу движения. После этого «МАЗ» перевернулся.

Водитель автомашины получил повреждения. С места происшествия его доставили в медицинское учреждение. После осмотра врачи назначили мужчине амбулаторное лечение.

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