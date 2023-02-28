В Самаре состоятся областные соревнования по художественной гимнастике среди девочек 8-16 лет

В Самаре пройдут соревнования по художественной гимнастике

В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре со 2 по 4 марта состоятся областные соревнования по художественной гимнастике «Жемчужины Жигулей» среди девочек в возрасте 8-16 лет.

- Соревнования пройдут в канун 8 Марта и будут посвящены Международному женскому дню. В них примут участие более 200 гимнасток из Самарской области по программе мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, 1 и 2 спортивных разрядов. Гимнастки будут соревноваться в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, - сказала главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Наталья Ротенко.

Торжественное открытие состоится в 10 утра 2 марта по адресу ул.Физкультурная,116. Церемония закрытия - в 18 часов 4 марта.

Художественная гимнастика - это симбиоз спорта, культуры, искусства и эстетики. Она восхищает миллионы людей и очень популярна в России. Гимнастика открывает девочкам с юного возраста дорогу к здоровью, физическому совершенствованию и эстетическому развитию.