Массовая проверка системы оповещения пройдет в Самарской области 1 марта 2023

Проверка систем оповещения начнется в Самарской области в 10:40 Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 1 марта 2023 года, в Самарской области, как и по всей стране, пройдет масштабная проверка системы оповещения. Утром по всему региону завоют электросирены. Их включат на три минуты. Информация об этом появилась на сайтах муниципальных администраций.

Проверка системы оповещения начнется в 10:40. Услышав сигнал, жители должны будут включить радио или телевизор и прослушать передаваемую информацию. Это будет сообщение следующего содержания: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Отключат сирены в 10:43.

Отметим, предстоящая проверка — плановая. Подобное мероприятие проводят по всей России каждый год: один раз в октябре, второй — в марте. Цель — проверка работы системы оповещения и обучение граждан. Жителей Самарской области призывают не паниковать и сохранять спокойствие.

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