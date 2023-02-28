Мокрый снег и дождь установили новый рекорд в Самарской области 27 февраля 2023 года

Осадки побили в Самарской области рекорд 1994 года
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Мокрый снег и дождь, которые два дня одолевали жителей Самарской области, установили новый рекорд. Накануне, 27 февраля 2023 года, в регионе был перекрыт суточный максимум количества осадков.
— В Авангарде максимальное количество осадков 27 февраля 2023 года составило 8,1 мм. Это на 0,8 мм больше предыдущего максимума. Он был зафиксирован в 1994 году, — говорится в сообщении на сайте Приволжского УГМС.
Отметим, во вторник, 28 февраля 2023 года, небесная канцелярия решила дать самарцам небольшую передышку. Осадки сегодня не ожидаются, однако на дорогах возможна гололедица. А вот первые дни марта обещают быть снежными. Синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности — от небольших до умеренных.
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