В Самарской области ищут вора с усами, который похитил ювелирные украшения

Мужчина был одет в темно-синий жилет с большой надписью белого цвета вдоль замка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 26 февраля, примерно в 17:00 в Сызрани мужчина разбил стеклянную витрину и похитил планшет с золотыми украшениями из ювелирного магазина на улице Советской.

— Продавцы попытались догнать вора, но ему удалось скрыться. Однако его видно на записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось составить приметы мужчины, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вору на вид 20-25 лет, он худощавого телосложения с усами и щетиной. Был одет в темно-синий жилет до середины бедра с опушкой на капюшоне и большой надписью белого цвета вдоль замка, в темные брюки и ботинки.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 33-38-66 или 102.

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