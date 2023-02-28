Самарцы показали собственную Венецию на пересечении улиц Вольской и Победы

Пользователи опубликовали фото в социальных сетях. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями коммунальных аварий и непогоды. Серьезное затопление двора отмечают на пресечении улиц Вольской и Победы 28 февраля 2023 года.

- Собственная Венеция, - подчеркивают пользователи в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, пройти по участку невозможно без специализированной обуви. О причинах затопления и времени решения проблемы пока неизвестно. Напомним, Самару залил ледяной дождь, из-за чего тротуар и проезжая часть стали настоящим катком.

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