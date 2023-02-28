Детскую школу искусств построят в селе Самарской области до конца 2023 года

В школе откроют творческие отделения и центр ремесел. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Большая Черниговка Самарской области построят детскую школу искусств по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф со ссылкой на администрацию района.

Строительство планируют закончить до конца 2023 года. Сейчас работники возводят первый этаж. В школе откроют творческие отделения и центр ремесел. Там будут классы для занятия музыкой, живописью, хореографией, хоровым пением, дизайном и народным фольклором.

Проект предусматривает также благоустройство прилегающей территории. После открытия учреждение сможет вместить до 350 человек. Напомним, нацпроект «Культура» направлен на повышение доступности культурных возможностей для жителей.

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