Кондитеры из Самарской области могут выиграть миллион на реалити-шоу

Жители региона смогут принять участие в состязании. Фото: телеканал "Пятница!"

Кондитеры из Чапаевска и поселка Прибрежный Самарской области принимают участие в сладком реалити-шоу на телеканале «Пятница!». Жители региона смогут выиграть миллион рублей.

По данным представителей телеканала, в реалити-шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым кулинары и любители соревнуются за титул лучшего кондитера страны. В новом сезоне специалисты готовят сладости из разных стран мира. На кастинг выпуска участники принесли торты и сладости, посвященные Мексике.

Среди участников шоу на победу претендуют 33-летняя Светлана Загаринская из Чапаевска и 55-летняя Рузанна Айрапетян из поселка Прибрежный.

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