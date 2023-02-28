Новую схему охлаждения карбамида разработали в Тольятти

Новая схема охлаждения позволила снизить гигроскопичность готового продукта / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Специалисты Тольяттиазота разработали новую схему охлаждения гранул карбамида. Она позволит уменьшить их гигроскопичность (способность поглощать водяные пары из воздуха) и сократить сроки отгрузки готового продукта.

Так, сотрудники предприятия предложили выводить на проектную мощность выносной кипящий слой. Он действует как установка дополнительного охлаждения — произведенные гранулы обдуваются, перемешиваются и при этом остывают.

В ходе испытаний специалистам удалось охладить гранулы карбамида более чем в два раза. Новый способ охлаждения позволит снизить гигроскопичность продукта, из-за которой он подвержен слеживанию и комкованию. Кроме того, теперь продукцию можно не отправлять на склад, а сразу отгружать с конвейера в минераловозы.

— Мы проконтролировали процесс выгрузки карбамида, произведенного по обновленной схеме, в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Никаких замечаний к рассыпчатости и к качеству продукта высказано не было, — отметил заместитель гендиректора по качеству ПАО «ТОАЗ» Евгений Митин.

В настоящее время сотрудники предприятия работают над системой охлаждения карбамида в летнее время.

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