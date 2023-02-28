Самарский нарколог рассказал, как запрещенные вещества действуют на психику

Чтобы избавиться от зависимости, необходимо обратиться к специалистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области главный психиатр-нарколог региона рассказал, как запрещенные вещества влияют на организм жителей. Употребление наркотиков вызывает тяжелые последствия.

По информации министерства здравоохранения, в течение первого года употребления запрещенных веществ, у жителей высока вероятность смертельного исхода. Люди с крепким здоровьем в период употребления живут не более 10 лет, отмечает главврач наркологического диспансера, кандидат медицинский наук Андрей Васильевич Щербань. Прием запрещенных веществ вызывает тяжелые соматические и психические нарушения, что приводит к деградации.

При этом, одним из предвестников деградации становится физическая зависимость от употребления наркотиков. Человек не берет ответственность за свои поступки, часто впадает в депрессию, чувствует тревогу, одиночества и агрессию. Психологическая зависимость превращает прием веществ в хронический процесс.

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