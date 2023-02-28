Цикл семинаров о ЗОЖ запустили для людей серебряного возраста в Новокуйбышевске

На семинарах специалисты рассказывают о разных видах физической активности и дают рекомендации по правильному питанию / Фото: Единая Россия

В Новокуйбышевске запустили цикл семинаров для людей серебряного возраста. Он представляет собой 10 занятий, на которых учат здоровому и активному образу жизни. Мероприятие организовали в рамках партпроекта «Единой России» — «Старшее поколение».

На семинарах специалисты рассказывают горожанам о разных видах физической активности, как снять стресс и выглядеть молодо в серебряном возрасте, а также дают рекомендации по правильному питанию. Часть занятий проходит на свежем воздухе — в городском парке «Дубки». В них входят лыжные прогулки, скандинавская ходьба и процедуры закаливания.

Желающих принять участие в семинарах набрали быстро. В группу вошли 25 женщин. Для них занятия — это способ узнать что-то новое о здоровье, а также способ хорошо провести время и завести новые знакомства. Познавательные уроки для дам проводят нутрициолог, психолог и косметолог. Возглавляет команду специалистов отличник физической культуры и спорта, депутат, пенсионер Николай Бурмистров.

Отметим, после окончания занятий каждому участнику выдадут сертификат о прохождении цикла семинаров «Активное долголетие для всех».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал