В апреле 2023 года заканчивается договор, по которому «скорая» была передана на аутсортинг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скорую помощь планируют передать в лизинг. Об этом сообщает citytraffic.ru со ссылкой на Самарскую губернскую думу.

— В апреле 2023 года заканчивается договор, по которому скорая помощь была передана на аутсортинг. Речи о приватизации не идет, транспорт скорой помощи передадут в лизинг, —пояснила депутат Марина Сидухина.

На заседании 28 февраля 2023 года депутаты рассмотрели поправки в областной закон о приватизации регионального имущества. Так, расширяется сфера регулирования предоставления преимущества субъектам малого и среднего предпринимательства приобретать недвижимое и движимое имущество.

А ранее сообщалось, что на работу скорой помощи в Самаре планируют выделить почти 1,5 миллиарда рублей. Сейчас объявлен конкурс, в ходе которого будет найден подрядчик.

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