Каждая вторая ипотека оформляется на льготных условиях

Льготные программы ипотечного кредитования пользуются большой востребованностью из-за низких ставок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года ВТБ оформил свыше 11 тысяч кредитов по льготным ипотечным программам. Общий объем сделок уже превышает 70 млрд рублей. Доля госпрограмм в продажах банка достигла 52%, увеличившись с конца 2022 года на 10 п.п.

– Сегодня драйвером всего рынка недвижимости выступают программы с господдержкой. Они востребованы за счет низкой ставки. Сейчас банк проводит на льготных условиях примерно каждую вторую ипотечную сделку. В конце прошлого года доля госпрограмм составляла только 42%, – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В настоящее время наблюдается увеличение активности заемщиков. За первую половину февраля банк нарастил выдачу жилищных кредитов на 20% по сравнению с январем. Основные факторы, подогревающие интерес заемщиков, – широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года и специальные предложения от застройщиков.

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