Пункт весогабаритного контроля на трассе Самара — Бугуруслан введут в эксплуатацию 7 марта 2023

После ввода комплекса в промышленную эксплуатацию автомобилистам начнут приходить штрафы за нарушения Фото: правительство Самарской области

В Самарской области завершается тестовый режим работы автоматического пункта весового и габаритного контроля. Речь идет о том, что установлен на 31 км трассы Самара — Бугуруслан. Объект планируют ввести в эксплуатацию 7 марта 2023 года.

— АПФГК начнет работать в режиме промышленной эксплуатации со следующего вторника. Это значит, что после фиксации нарушения правил перевозки грузов будет приниматься решение о назначении штрафа. Максимальный размер — 400 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, пункт весогабаритного контроля на трассе Самара — Бугуруслан запустили в тестовом режиме в декабре 2022 года. В течение трех месяцев он фиксировал нарушения со стороны водителей большегрузов и направлял им данные. Однако штрафы автомобилистам в этот период не назначали.

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