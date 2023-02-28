Работы по промывке ливневок и откачке талой воды усилили в Самаре

Специалисты промывают дождеприемники на улицах города горячей водой Фото: администрация Самары

В Самаре усилили работы по промывке дождеприемников, откачке талой воды и удалению наледи. Такое поручение на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии дал первый вице-мэр Владимир Василенко.

- Снег, наледь, сосульки должны быть убраны с кровель. Особенно со скатных крыш, обращенных на тротуары. Также нужно проследить, чтобы после расчистки дворов УК не сваливали накопления на улично-дорожную сеть. Кроме того, важно «открыть» дождеприемники, их каскады и пролить горячей водой, - отметил чиновник.

По данным городской администрации, во вторник, 28 февраля 2023 года, сотрудники МП «Инженерные системы» занимались очисткой ливневок на проспекте Кирова, на улице Ставропольской, на пересечении улицы Воронежской и проспекта Юных Пионеров, улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной, Ново-Вокзальной и Ставропольской.

Велись сегодня работы и в местах, где ливневой канализации нет, а также в низинах. Подрядчики откачивали оттуда талую воду бойлерами. За минувшие сутки они убрали с улиц Самары 437 кубометров воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал