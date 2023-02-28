Россияне смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги» без СНИЛС

Новое решение облегчит для людей взаимодействие с государственными сервисами
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В России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале «Госуслуги» без СНИЛС. Это совместный проект Минцифры РФ и ВТБ.
Регистрация на «Госуслугах» требуется для получения ряда банковских услуг, например, для перевода пенсии из одного банка в другой. Ранее для оформления регистрации подтвержденной учетной записи на портале требовался СНИЛС. Теперь понадобится только паспорт. Сервис доступен в офисах банка и в его мобильном приложении.
При необходимости сотрудники банка в режиме реального времени будут запрашивать информацию о номере свидетельства в Минцифры РФ. Получение ответа займет меньше двух минут. После прохождения необходимых процедур клиенту станет доступен весь функционал «Госуслуг».
- Новое решение облегчит для людей взаимодействие с сервисами и упростит доступ к государственным услугам в электронном виде без необходимости иметь СНИЛС под рукой, – отметил член правления банка Святослав Островский.
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