Прокуратура разберется в почти 9-часовой задержке рейса Самара — Махачкала

На рейс были зарегистрированы 39 пассажиров, в том числе один ребенок / Фото: vk.com/ptproc

Во вторник, 28 февраля 2023 года, из Самары не смог вовремя вылететь самолет до Махачкалы. Рейс авиакомпании Red Wings задержали почти на 9 часов. В настоящее время в причинах этого разбираются сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры.

- Согласно расписанию, вылет был запланирован на 7:25. Однако борт отправился в Махачкалу только в 16:00. По предварительным данным, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Насколько известно, на рейс были зарегистрированы 39 пассажиров, в том числе один ребенок. На время ожидания вылета им предоставили все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

В настоящее время транспортная прокуратура организовала проверку по факту длительной задержки рейса. При наличии оснований будет принято необходимое решение.

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