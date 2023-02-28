В Самаре пройдет инклюзивная ярмарка вакансий

Соискателям помогут составить грамотное резюме. Фото: https://ru.freepik.com/author/ijeab.

С 1 по 3 марта пройдет ярмарка вакансий, организованная совместно с Инклюзивным ресурсным центром. Среди работодателей – крупные компании региона, готовые взять специалиста с инвалидностью в штат либо предложить ему стажировку. Мероприятие состоится на площадке Общественного центра Сбера в Самаре.

Первый день пройдет в обучающем формате для бизнес-сообщества. Специалисты расскажут предпринимателям о юридических тонкостях трудоустройства людей с инвалидностью, а также рассмотрят варианты адаптации помещений и инфраструктуры компаний для предоставления комфортных рабочих мест.

Во второй день к участию приглашаются лица с ОВЗ, их родители и законные представители, сотрудники образовательных организаций. Участники смогут задать экспертам вопросы о выплатах социальных пособий и оказании бесплатной юридической помощи. Специалисты банка научат грамотно составлять резюме и расскажут о самопрезентации на собеседовании.

В третий день ярмарки вакансий соискатели смогут подобрать интересные им предложения о трудоустройстве, узнать все о будущей работе, а работодатели получат представление о компетенциях того или иного кандидата.